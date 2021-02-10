«الأرصاد»: طقس دافئ نهارا على غالب مناطق ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 فبراير 2021, 10:27 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية طقسا دافئا نهارا على غالب مناطق ليبيا، فيما تتراجع درجات الحرارة يوم الغد على مناطق غرب ليبيا.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، تراوح درجات الحرارة القصوى المتوقعة اليوم بين 21 و29 درجة مئوية.

رأس اجدير - سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
الطقس: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (22- 28)مْ، وتسجل انخفاضا يوم الغد على غالب المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد -  الواحات - مرادة:
الطقس: صافية إلى قليلة السحب. 

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط يوم الغد مما يتسبب في إثارة الأتربة، وتتحول في المساء إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة نسبيا على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (21-26)مْ.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة:
الطقس: أجواء صافية.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (26- 29)مْ، وتسجل انخفاضا يوم الغد على بعض المناطق.

الكفرة - السرير - تازربو:
الطقس: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: ما بين (25- 27 )مْ.

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