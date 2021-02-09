النويري وحومة يدعوان دبيبة لتشكيل حكومته في الآجال المُحددة

النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري. (الإنترنت)

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري والنائب الثاني لرئيس المجلس الدكتور حميد حومة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة إلى البدء في المشاورات الهادفة لتشكيل الحكومة حسب الآجال المحددة في ملتقى الحوار السياسي، وتقديمها إلى مجلس النواب ليتسنى له دعوة الأعضاء لجلسة خاصة لمنح الثقة إلى الحكومة وإدخالها ضمن الإطار الدستوري والقانونوي لقيادة هذه المرحلة.

وأكد النائبان في بيان مشترك، عمل أعضاء مجلس النواب «بكل إيجابية في إطار التصالح والتقارب والتعاون الذي يحصل من كافة الأطراف لطي صفحة الماضي، وإنهاء معاناة الشعب الليبي فوق كل اعتبار حماية لمستقبل البلاد وسيادتها ومن أجل العبور بليبيا إلى مرحلة من الاستقرار الدائم والرخاء».

- عقيلة صالح يدعو أعضاء مجلس النواب لحضور جلسة تشاورية في طبرق

وجاء في البيان «نهنئكم ونتمنى لكم التوفيق والسداد في المهام الموكلة إليكم خدمة للشعب الليبي خلال الفترة التمهيدية القادمة لتوحيد المؤسسات العامة في الدولة وانطلاق مرحلة من المصالحة الوطنية الشاملة والإيجابية وصولا إلى الانتخابات العامة المقرر اجراؤها في 24 ديسمبر المقبل».

وأمس الإثنين، دعا رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، أعضاء المجلس إلى حضور «جلسة تشاورية» ستعقد بمقر المجلس في مدينة طبرق، الإثنين المقبل 15 فبراير الجاري، بهدف «وضع الترتيبات اللازمة للنظر في منح الحكومة الثقة فور تقديم تشكيلتها لتتمكن من مباشرة المهام الملقاة على عاتقها».