سيالة يبحث مع وزير الخارجية العراقي استئناف سفارة بغداد عملها في طرابلس

وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، مع نظيره العراقي فؤاد حسين. (خارجية الوفاق)

بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، مع نظيره العراقي فؤاد حسين، أهمية عودة السفارة العراقية واستئناف عملها في العاصمة طرابلس لتعزيز مختلف أوجه علاقات التعاون الثنائي.

جاء ذلك على هامش اجتماعات الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

وبحسب بيان لـ«خارجية الوفاق» اليوم، تناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها.

كما تم بحث مستجدات الوضع في ليبيا ونجاح مسار ملتقى الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة الذي توج باختيار السلطة التنفيذية الجديدة، وأكد الوزيران أهمية ما تم التوصل إليه وضرورة الدعم العربي والدولي لاستكمال الاستحقاق الانتخابي الديمقراطي.

فيما بحث الجانبان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.