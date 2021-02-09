«صحة الوفاق» تبحث عقد مذكرة تفاهم مع الشركات المصنعة لقاحات «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 فبراير 2021, 08:58 صباحا
لقاء وكيل «صحة الوفاق» مع مندوبي الشركات المصنعة للقاحات «كورونا»، 8 فبراير 2021، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

بحثت وزارة الصحة في حكومة الوفاق عقد مذكرة تفاهم مع الشركات المصنعة لقاحات فيروس «كورونا» المستجد.

جاء ذلك خلال لقاء وكيل الوزارة لشؤون الإمداد والمشروعات مع مندوبي تلك الشركات في ليبيا، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الإثنين.

وشهد الاجتماع الاتفاق على مبدأ التعاون من أجل الصالح العام، ووضع آلية للتنسيق بين الوزارة والشركات المصنعة اللقاحات؛ لتقديم العروض متضمنة الخطة الزمنية كاملة، وذلك لإجراء مذكرات التعاقد وعرضها على الإدارة القانونية، ودعا الوكيل الشركات إلى الالتزام بسرعة الإنجاز؛ لما يمثله الموضوع من أهمية.

وتطرق إلى ملف توفير الأدوية التخصصية والمواد التشغيلية لمراكز العزل والمتمثلة في مشغلات أجهزة التحليل «PCR»، إضافة إلى «الأكسجين» المسال، ومشغلات الكلى.

واتفق الطرفان على وضع خطة مستعجلة للتعاون مع الوزارة لتوفير الأدوية التخصصية، وخصوصا علاج الأورام.

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