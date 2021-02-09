« بلومبرغ»: ناقلة نفط فارغة غادرت ميناء الحريقة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 فبراير 2021, 12:51 صباحا
الناقلة دلتا هيلس بميناء الحريقة النفطي. (بوابة الوسط)

قالت وكالة «بلومبرغ»الأميركية إن ناقلة نفط فارغة غادرت ميناء الحريقة في طبرق (شرق البلاد) الاثنين بعد أن منعها حرس المنشآت النفطية المضربين من تحميل النفط الخام، وفق صدر مطلع على الوضع طلب عدم الكشف عن هويته. 

وفي يناير الماضي، أغلق حرس المنشآت النفطية ميناء الحريقة حتجاجا على تأخر صرف رواتبهم من قبل المؤسسة الوطنية للنفط. وفي مطلع الشهر نفسه أوقفت سرية الحريقة بطبرق التابعة لجهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقتين الشرقية والوسطى، تصدير النفط من ميناء الحريقة النفطي.

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ومنعت الناقلة «OLYMPIC FIGHTER» من دخول الميناء احتجاجا على توقف رواتب عناصر السرية منذ أكثر من سنة، وذلك للمرة الأولى منذ الإعلان عن استئناف الإنتاج والتصدير في سبتمبر 2020.

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