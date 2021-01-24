حرس المنشآت النفطية يغلقون ميناء الحريقة النفطي بسبب تأخر صرف الرواتب

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 يناير 2021, 02:47 مساء
عناصر سرية الحريقة المحتجين. الثلاثاء 5 يناير 2021. (الإنترنت)

أفاد مراسل «الوسط» بأن حرس المنشآت النفطية أغلقوا ميناء الحريقة النفطي بطبرق، اليوم الأحد، احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم من قبل المؤسسة الوطنية للنفط.

وفي مطلع يناير الحالي، أوقفت سرية الحريقة بطبرق التابعة لجهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقتين الشرقية والوسطى، تصدير النفط من ميناء الحريقة النفطي، ومنعت الناقلة «OLYMPIC FIGHTER» من دخول الميناء احتجاجا على توقف رواتب عناصر السرية منذ أكثر من سنة، وذلك للمرة الأولى منذ الإعلان عن استئناف الإنتاج والتصدير في سبتمبر 2020.

وقال مصدر من جهاز حرس المنشآت النفطية بطبرق لـ«بوابة الوسط»: «إن أكثر من ألف جندي تابعين لجهاز حرس المنشآت النفطية بطبرق لم يتقاضوا رواتبهم من شهر سبتمبر 2019، وسبق لنا أن خاطبنا كل الجهات المسؤولة من آمر جهاز حرس المنشآت بطبرق أو المنطقة الشرقية أو رئيس المؤسسة الوطنية للنفط أو رئيس لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط دون جدوى والجميع تنصلوا من المسؤولية».

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