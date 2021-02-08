كاجمان: انتقال السلطة الليبية سيكون سلميا سلسا وفقًا لمظاهر الدولة المدنية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 فبراير 2021, 11:51 صباحا
كاجمان وسفير المملكة المتحدة في ليبيا نيكولاس هوبتون, 8 فبراير 2021. (المجلس الرئاسي)

أكد عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عبدالسلام كاجمان، أن الانتقال السلمي للسلطة في ليبيا سيكون سلسًا وفقًا لمظاهر الدولة المدنية.

جاء ذلك خلال لقاء كاجمان وسفير المملكة المتحدة في ليبيا نيكولاس هوبتون الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء اليوم الإثنين، ورحب فيه كاجمان بالسفير البريطاني، وباستئناف عمل سفارة بلاده في ليبيا، بحسب بيان للمجلس الرئاسي اليوم.

وبحث اللقاء، تطورات الأوضاع في ليبيا، إذ أبدى النائب كاجمان، ارتياحه لنتائج الانتخابات التي تمت في جينيف، برعاية بعثة الأمم المتحدة.

والجمعة، أعلنت البعثة الأممية فوز عبدالحميد محمد دبيبة بتشكيل الحكومة التنفيذية الموقتة، فيما سيترأس محمد يونس المنفي المجلس الرئاسي مع عضوية موسى الكوني وعبدالله حسين اللافي.

وأشار كاجمان إلى التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة، وأثنى على «وقفة المملكة المتحدة مع ليبيا في مكافحة الإرهاب ودعم الدولة المدنية ومساندة الحكم المحلي والتعليم في ليبيا»، بحسب البيان.

كاجمان وسفير المملكة المتحدة في ليبيا نيكولاس هوبتون, 8 فبراير 2021. (المجلس الرئاسي)
كاجمان وسفير المملكة المتحدة في ليبيا نيكولاس هوبتون, 8 فبراير 2021. (المجلس الرئاسي)
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