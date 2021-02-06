أعضاء لجنة العشرة العسكرية يشاركون في حملة للتشجير بسرت تحت شعار «السلام»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 فبراير 2021, 11:05 صباحا

شارك أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة«5+5» ووفد من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في حملة التشجير ببلدية سرت، تحت شعار «سرت للسلام»، أمس الجمعة.

وقالت بلدية سرت إن الحملة أشرف عليها مراقبة الزراعة والثروة الحيوانية بالبلدية بالتعاون مع جهاز استثمار مياه النهر الصناعى بالمنطقة الوسطى وبالتنسيق مع «إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة ومكتب التوجيه بسرت».

وشارك في هذا الحملة رئيس شعبة دعم المؤسسات الأمنية بالبعثة الأممية العميد متقاعد سليم رعد، وكذلك أمر غرفة العمليات اللواء احمد سالم، وأمر الغرفة الامنية المشتركة سرت العميد صالح المغربى، ومسؤولين محليين آخرين. كما شارك فيها عدد من أعيان قبائل سرت ومهندسين زراعيين بقطاع الزراعة وجهاز استثمار مياه النهر الصناعي.

وواصلت اللجنة العسكرية المشتركة أمس الجمعة، أعمالها لليوم الثاني بمقرها الدائم في سرت، حيث عقدت اجتماعا مغلقا بحضور وفد البعثة الأممية برئاسة العميد متقاعد سليم رعد.

ورحبت البعثة الأممية بانعقاد الجولة السابعة من محادثات اللجنة العسكرية، موضحة أن هذه الجولة ستتمحور حول «الإسراع في فتح الطريق الساحلي بغية تمكين المرور الآمن للمواطنين والبضائع والمساعدات الإنسانية، بناءً على التقدم المحرز في الجولات السابقة من محادثات اللجنة».

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