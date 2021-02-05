مصر تتطلع إلى العمل مع السلطة الليبية الموقتة

مقر وزارة الخارجية المصرية بالقاهرة. (أرشيفية: الإنترنت)

رحبت مصر بنتائج التصويت على اختيار السلطة التنفيذية، اليوم، من قِبل ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد اليوم في جنيف برعاية الأمم المتحدة، التي انتهت بفوز عبدالحميد محمد دبيبة، برئاسة الحكومة في السلطة التنفيذية الموقتة، ومحمد يونس المنفي برئاسة المجلس الرئاسي.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، إن «مصر تُرحب بنتائج التصويت...»، معربا عن التطلع إلى العمل مع السلطة الليبية الموقتة خلال الفترة القادمة، وحتى تسليم السلطة إلى الحكومة المُنتخبة بعد الانتخابات المقررة في ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١.

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وأشاد بجهود الأمم المتحدة في رعاية العملية السياسية في ليبيا، داعيا «الأشقاء الليبيين إلى الاستمرار في إعلاء المصلحة العليا لبلادهم»، وكذلك كل الأطراف الدولية والإقليمية إلى دعم هذا المسار السلمي لتسوية الأزمة «بما يُسهم في استعادة الاستقرار في ليبيا ويفضي إلى وقف التدخلات الخارجية في شؤونها وخروج كافة المقاتلين الأجانب وفرض سيادة ليبيا على أراضيها».