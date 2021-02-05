باشاغا يهنئ «القائمة الفائزة» برئاسة الحكومة والمجلس الرئاسي

المرشح لرئاسة حكومة الوحدة ووزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، (أرشيفية: الإنترنت)

هنأ المرشح السابق لرئاسة الحكومة التنفيذية الموقتة فتحي باشاغا، القائمة الفائزة بقيادة عبدالحميد محمد دبيبة رئيس الحكومة، ومحمد يونس المنفي لرئاسة المجلس الرئاسي.

وقال باشاغا في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أهنئ القائمة الفائزة هذا اليوم، الذي تجسدت فيه الديمقراطية في أوضح صورها»، مضيفا: «أتمنى لهم التوفيق والسداد لما فيه خير البلاد والعباد».

وفي وقت سابق من اليوم، فازت القائمة الثالثة للمرشح لرئاسة الحكومة عبدالحميد محمد دبيبة، بمناصب السلطة الموقتة بعدما حازت على 39 صوتا، أمام القائمة الرابعة التي ضمت فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة، وفق ما أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ويترأس محمد يونس المنفي المجلس الرئاسي في القائمة الثالثة مع عضوية موسى الكوني وعبدالله حسين اللافي للمجلس، ورئاسة عبدالحميد محمد دبيبة للحكومة.

فيما كانت تتكون القائمة الرابعة من عقيلة صالح قويدر، رئيسًا للمجلس الرئاسي، وعضوية أسامة عبدالسلام جويلي، وعبدالمجيد غيث سيف النصر، فيما يترأس الحكومة فتحي علي عبدالسلام باشاغا.