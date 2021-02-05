بدء جولة الإعادة لاختيار أعضاء السلطة الموقتة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 05 فبراير 2021, 03:26 مساء

بدأت أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف منذ الإثنين الماضي، جولة الإعادة لاختيار القائمة الفائزة بمناصب السلطة التنفيذية الموحدة الموقتة.

وتصدرت القائمة الرابعة للمرشح لرئاسة الحكومة فتحي باشاغا نتائج التصويت في الجولة الأولى بـ25 صوتًا، لكنها لم تحصل على نسبة الفوز المقررة بـ60% من الأصوات، لتدخل جولة الإعادة مع القائمة الثالثة للمرشح لرئاسة الحكومة عبدالحميد دبيبة التي حازت 20 صوتًا.

ومن المقرر أن تفوز القائمة التي تحوذ في جولة الإعادة على نسبة «50%+1» فقط.

وتتكون القائمة الرابعة من عقيلة صالح قويدر، رئيسًا للمجلس الرئاسي، وعضوية أسامة عبدالسلام جويلي، وعبدالمجيد غيث سيف النصر، فيما يترأس الحكومة فتحي علي عبدالسلام باشاغا. ويترأس محمد يونس المنفي المجلس الرئاسي في القائمة الثالثة مع عضوية موسى الكوني وعبدالله حسين اللافي للمجلس، ورئاسة عبدالحميد محمد دبيبة للحكومة

وخرجت القائمة الأولى التي يترأس فيها محمد خالد الغويل الحكومة، والقائمة الثانية برئاسة محمد عبداللطيف المنتصر للحكومة من المنافسة من الجولة الأولى بعدما حازتا أقل الأصوات بـ13 و15 صوتًا على الترتيب.

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