الحكومة الموقتة توافق على إنشاء مصرف دم ومختبر في سرت واعتماد عدة فروع بلدية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 فبراير 2021, 02:34 مساء
اجتماع الحكومة الموقتة، 2 فبراير 2021، (صفحة الحكومة على فيسبوك)

وافقت الحكومة الموقتة على إنشاء مصرف للدم ومختبر مرجعي بمدينة سرت، وترفيع مستشفيين توكرة والمخيلي القرويين إلى مستشفيين عامين، إضافة إلى ترفيع مستشفى الثورة العام بمدينة البيضاء إلى مركز البيضاء الطبي، واعتماد مركزين للكلى بمدينتي البيضاء وبراك الشاطي.

واعتمدت الحكومة مقترحا لمصلحة التخطيط العمراني بشأن تحديدها موقع إنشاء مستشفى 7 أكتوبر على أن يعاد تسميته باسم «مستشفى الفريق ونيس بوخمادة»، ومقترح اعتماد وتخصيص قطعة أرض لإقامة مجمع محاكم بنغازي، وذلك خلال اجتماع أمس الثلاثاء، حسب بيان الحكومة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفيما يتعلق بالحكم المحلي، قررت الحكومة اعتماد الفرع البلدي قنان ببلدية أجدابيا وفرعين بلديين ببلدية الأبرق، واعتماد مناطق «تراغن وفنقل والزيتونة» كفروع بلدية لبلدية تراغن، ومنطقة الفرين كفرع بلدي لبلدية بئر الأشهب.

كما وافقت على اعتماد المدة الصغرى لاستحقاق ضباط من هيئة الشرطة للترقية لرتبة عميد، إضافة إلى اعتماد الترقية لعدد من الضباط، وفق الكشف المحال من وزارة الداخلية بالخصوص.

وفي قطاع التعليم، اعتمدت مركزا للغات بالأكاديمية الخاصة بالدراسات العليا، وأقرت مقترح إنشاء مركز للدراسات الاجتماعية، إضافة إلى الموافقة على لائحة الإيرادات المحلية للبلديات وفقا للمقترح المقدم من قبل وزارة المالية والتخطيط.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ضبط المتهم بدهس مواطن على طريق «شكشوك - نالوت»
ليبيا
ماذا تعرف عن «أصابع كورونا»؟
طب وصحة
عسكريون من «الوفاق» يغادرون تركيا بعد تدريبهم على أنظمة دفاع جوي
ليبيا
يوفنتوس يضع قدما بنهائي كأس إيطاليا بثنائية لرونالدو في شباك إنتر ميلان
رياضة عالمية
السعودية تعلق دخول مواطنين من 20 دولة.. بينها الإمارات ومصر والولايات المتحدة و3...
دولى
العالم يتلقى 100 مليون جرعة من اللقاحات ضد «كورونا».. وتأكيد فعالية «سبوتنيك-في»
دولى
أسامة الصيد: برنامجي قائم على الأمن والسلم والاقتصاد وتقسيم ليبيا إلى 13 منطقة ...
ليبيا
المدعون الديمقراطيون يوجهون إلى ترامب تهمة «الخيانة» غير المسبوقة
دولى
معيتيق يعرض أمام ملتقى الحوار رؤية قائمة على 4 مرتكزات للحكومة الجديدة
ليبيا
البعثة الأممية تعلن نتائج تصويت ملتقى الحوار السياسي على مناصب المجلس الرئاسي
ليبيا
بومطاري يوجه بإلغاء الاعتمادات غير المصروفة إلى نهاية السنة المالية
ليبيا
«بلدي أبوسليم»: وفاة طفلة في مركز عزل جراء إصابتها بـ«كورونا»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أبرز تعهدات المترشحين لحكومة ما قبل الانتخابات