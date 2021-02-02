عاطف الحاسية: أولوياتي السيادة الوطنية واستعادة الأمن وتحسين الدخل القومي والمصالحة الشاملة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 فبراير 2021, 09:59 مساء
المرشح لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية عاطف الحاسية. (بوابة الوسط)

أكد المرشح لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية المقرر تشكيلها عقب انتهاء اجتماعات ملتقى الحوار السياسي الليبي، عاطف ميلود الحاسية، أن أولوياته خلال المرحلة المقبلة تتمثل في تحقيق السيادة الوطنية واستعادة الأمن وتحسين الدخل القومي وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بين كل الليبيين.

وأضاف الحاسية في كلمته إلى أعضاء ملتقى الحوار السياسي المجتمعين في جنيف، اليوم الإثنين، أن هذه الأولويات هي «ركائز استعادة استقرار الدولة في ليبيا»، موضحا أن استعادة السيادة الوطنية وأمن الدولة «هو الأساس»، وذلك من خلال حماية المواطن والممتلكات العامة وإطلاق حملة وطنية لمحاربة التهريب وتجارة البشر، وحصر الأفراد والمجموعات غير المنضبطة التي شاركت في الأعمال القانونية والتعامل معها وفق القانون.

وشدد الحاسية على ضرورة التعامل بحزم مع كل من يحمل السلاح داخل المدن والمناطق الحضرية، ورأى أنه «لا يمكن حل كل أزمات ليبيا خلال فترة قصيرة لا تتعدى بضعة أشهر لكن حكومة الوحدة ستبدأ بذلك».

ووعد الحاسية بالاستمرار في السعي «لتحقيق الشفافية في الصرف على القوات المسلحة والجهات التشريعية وتحسين الدخل القومي وترشيد الإنفاق الحكومي»، مشددا على أن تلك المحاور ستكون من أولويات حكومة الوحدة الوطنية.

كما تعهد الالتزام بتحقيق «الحد الأدنى للوصول للانتخابات في وقتها» المقرر نهاية العام الجاري، إلا أنه نبه إلى أن «ليبيا بحاجة للواقعية والعقلانية والتنازل لبناء البلاد»، لأنه «لا يمكن إنجاز الكثير في فترة الحكومة القصيرة إلا بالعمل على استعادة ركائز استقرار الدولة».

وأكد الحاسية أن أول أولويات الحكومة القادمة «إنهاء حالة الحرب واحتكار السلاح للدولة»، مشيرا إلى أنه سيقوم أيضا بتكليف القوات المسلحة بتأمين الحدود الليبية.

وبشأن الوضع الاقتصادي والمالي ومكافحة الفساد في الدولة، تعهد المرشح لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية بالعمل على «رفع وزيادة كفاءة تحصيل إيرادات الجمارك والضرائب ورفض زيادة الدين العام»، الذي اعتبره «خطا أحمر»، واعدا بمكافحة «بيئة الفساد» التي تسببت في إلحاق الأضرار والخسائر بالدولة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

العالم يتلقى 100 مليون جرعة من اللقاحات ضد «كورونا».. وتأكيد فعالية «سبوتنيك-في»
دولى
المدعون الديمقراطيون يوجهون إلى ترامب تهمة «الخيانة» غير المسبوقة
دولى
الإمارات واثقة من إتمام صفقة مقاتلات «إف-35» الأميركية
دولى
بايرن ميونيخ يتصدر مشهد مونديال الأندية قبل البدء
رياضة عالمية
السوق الرسمية: انخفاض اليورو والاسترليني أمام الدينار وارتفاع الدولار
ليبيا
إنتر ميلان يستقبل يوفنتوس المترنح في كأس إيطاليا وسط تحدٍ خاص بين بيرلو وكونتي
رياضة عالمية
سوق الجمعة تسجل 595 إصابة بـ«كورونا» خلال يناير
ليبيا
إيران تعلن نجاح تجربة إطلاق صاروخ ناقل لقمر صناعي
دولى
بارتوميو: لم أسرب عقد ميسي
رياضة عالمية
نص كلمة ستيفاني وليامز أمام ملتقى الحوار السياسي
ليبيا
بريطاني يبلغ 100 عام جمع الملايين للعاملين الصحيين على جبهة كورونا يصاب بالفيروس
دولى
المركز الوطني: أكثر من 1800 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد منذ بداية انتشار ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الفوائد الصحية من عصير الخضراوات