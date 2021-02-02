أمل الجراري: برنامجي مرتكز على إجراء الانتخابات وتأمينها

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 فبراير 2021, 08:25 مساء
المرشحة لرئاسة الحكومة أمل الجراري تستعرض برنامجها أمام ملتقى الحوار السياسي في جنيف، 2 فبراير 2021. (تلفزيون الأمم المتحدة)

دعت المرشحة لرئاسة الحكومة في السلطة الموقتة أمل الجراري، منافسيها على رئاسة الحكومة الجديدة إلى ضرورة وضع برامج واقعية يمكن تحقيق أهدافها خلال الفترة القصيرة المحددة للحكومة.

وأوضحت الجراري في كلمتها أمام جلسة ملتقى الحوار السياسي المنعقدة في جنيف، اليوم الثلاثاء، أن برنامجها مرتكز بشكل رئيس على إجراء الانتخابات وتأمينها، وقالت: «حال عجزت الحكومة عن إجراء الانتخابات وتأمينها فإن المواطن قادر على ذلك».

وقالت إن الوصول إلى الانتخابات وإجراءها في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل يقع على رأس أولويات برنامجها للحكومة الجديدة، إضافة إلى الاهتمام بصحة المواطن عبر وضع خطة للسيطرة على جائحة «كورونا المستجد».

ورأت أن ليبيا تخلفت في ملف مواجهة الجائحة خصوصا في ضوء بدء عديد الدول حملات تلقيح واسعة لمواطنيها فيما «لا يعلم الليبيون حتى الآن شيئا عن هذه اللقاحات»، ودعت إلى ضرورة الانتباه إلى هذا الملف حتى «تجرى الانتخابات في جوء ملائم ويحافظ على صحة المواطنين».

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