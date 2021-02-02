إيمان كشر: توحيد المؤسسات ودعم الصحة والتعليم مرتكزات عمل الحكومة الجديدة

المرشحة لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية إيمان الكشر. (بوابة الوسط)

قالت المرشحة لرئاسة الحكومة في السلطة الموقتة إيمان كشر، إن التحضير للانتخابات العامة (برلمانية ورئاسية) سيكون على رأس أولويات الحكومة حال فوزها بالمنصب، مؤكدة أنها «غير طامحة في التمديد» لحكومتها.

وشددت كشر خلال عرض برنامجها الحكومي أمام جلسة ملتقى الحوار السياسي المنعقد في جنيف، اليوم الثلاثاء، على الالتزام الكامل بإجراء الانتخابات العامة في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل.

ومثل العمل على توحيد مؤسسات الدولة أحد مرتكزات برنامج كشر، التي أشادت بالتقدم المحرز في هذا الإطار، مشيرة إلى أن دعم القطاع الصحي خصوصا في مواجهة جائحة «كورونا» سينال اهتماما خاصا في برنامجها.

وقال كشر إن القطاع الصحي يحتاج إلى مزيد الدعم في مواجهة الجائحة، كاشفة عن خطة لتوفير التأمين الصحي لجميع الليبيين.

وأكدت عمل الحكومة على دعم التعليم والانتقال إلى التعليم المدمج مع التعليم الإلكتروني، مشيرة إلى أنها «ستعول على توعية الشعب الليبي عبر الوسائل المختلفة للمشاركة في الانتخابات» المقبلة، وتعهدت كذلك بدعم مجالس الحكم المحلي ومعالج مشكلة المركزية.

ولم تكمل المرشحة عرض برنامجها جراء انقطاع الكهرباء في منزلها، وأمهلتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بضع دقائق قبل أن تنتقل إلى المرشح التالي لرئاسة الحكومة.