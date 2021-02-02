إيمان كشر: توحيد المؤسسات ودعم الصحة والتعليم مرتكزات عمل الحكومة الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 فبراير 2021, 07:04 مساء
المرشحة لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية إيمان الكشر. (بوابة الوسط)

قالت المرشحة لرئاسة الحكومة في السلطة الموقتة إيمان كشر، إن التحضير للانتخابات العامة (برلمانية ورئاسية) سيكون على رأس أولويات الحكومة حال فوزها بالمنصب، مؤكدة أنها «غير طامحة في التمديد» لحكومتها.

وشددت كشر خلال عرض برنامجها الحكومي أمام جلسة ملتقى الحوار السياسي المنعقد في جنيف، اليوم الثلاثاء، على الالتزام الكامل بإجراء الانتخابات العامة في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل.

ومثل العمل على توحيد مؤسسات الدولة أحد مرتكزات برنامج كشر، التي أشادت بالتقدم المحرز  في هذا الإطار، مشيرة إلى أن دعم القطاع الصحي خصوصا في مواجهة جائحة «كورونا» سينال اهتماما خاصا في برنامجها.

وقال كشر إن القطاع الصحي يحتاج إلى مزيد الدعم في مواجهة الجائحة، كاشفة عن خطة لتوفير التأمين الصحي لجميع الليبيين.

وأكدت عمل الحكومة على دعم التعليم والانتقال إلى التعليم المدمج مع التعليم الإلكتروني، مشيرة إلى أنها «ستعول على توعية الشعب الليبي عبر الوسائل المختلفة للمشاركة في الانتخابات» المقبلة، وتعهدت كذلك بدعم مجالس الحكم المحلي ومعالج مشكلة المركزية.

ولم تكمل المرشحة عرض برنامجها جراء انقطاع الكهرباء في منزلها، وأمهلتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بضع دقائق قبل أن تنتقل إلى المرشح التالي لرئاسة الحكومة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بايرن ميونيخ يتصدر مشهد مونديال الأندية قبل البدء
رياضة عالمية
السوق الرسمية: انخفاض اليورو والاسترليني أمام الدينار وارتفاع الدولار
ليبيا
إنتر ميلان يستقبل يوفنتوس المترنح في كأس إيطاليا وسط تحدٍ خاص بين بيرلو وكونتي
رياضة عالمية
سوق الجمعة تسجل 595 إصابة بـ«كورونا» خلال يناير
ليبيا
إيران تعلن نجاح تجربة إطلاق صاروخ ناقل لقمر صناعي
دولى
بارتوميو: لم أسرب عقد ميسي
رياضة عالمية
نص كلمة ستيفاني وليامز أمام ملتقى الحوار السياسي
ليبيا
بريطاني يبلغ 100 عام جمع الملايين للعاملين الصحيين على جبهة كورونا يصاب بالفيروس
دولى
المركز الوطني: أكثر من 1800 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد منذ بداية انتشار ...
ليبيا
برشلونة يثأر ويتقدم على ريال مدريد في «الليغا»
رياضة عالمية
انقلاب بورما.. الجيش يتعهد بإجراء انتخابات والزعيمة تدعو الشعب لعدم القبول
دولى
«بلدي أبوسليم»: وفاة طفلة في مركز عزل جراء إصابتها بـ«كورونا»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ابتكارات تكنولوجية للوقاية من «كورونا»