أسعار العملات أمام الدينار في السوق الرسمية (الإثنين- أول فبراير 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 فبراير 2021, 03:31 مساء
مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق الرسمية اليوم الإثنين (الأول من فبراير 2021)، إذ بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.46 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.41 دينار، والجنيه الاسترليني 6.13 دينار بعد أن سجل أمس 6.11 دينار؛ فيما بلغت الليرة التركية 0.61 دينار، وفق الأسعار التي نشرها المصرف على موقعه الإلكتروني، اليوم.

وبالنسبة للعملات العربية، بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.18 دينار، والدرهم الإماراتي 1.21 دينار، والدينار التونسي 1.65 دينار ليبي، وهي الأسعار ذاتها المسجلة أمس الأحد.

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