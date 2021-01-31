توزيع إصابات كورونا.. زيادة في الحالات بالزاوية وطرابلس ومصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 31 يناير 2021, 01:56 مساء
فصل بلازما من دماء متعافى في أحد المعامل، (أرشيفية: الإنترنت)

شهدت الزاوية وطرابلس ومصراتة زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا أمس السبت، وفق ما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الذي أكد تسجيل 981 إصابة و1349 حالة شفاء، و35 وفاة، أمس

وأوضح المركز، في بيان اليوم، أنه تسلم 6007 عينات موزعة على المختبرات المرجعية أظهرت التحاليل سلبية 5026 عينة، فيما تأكد إصابة 981 حالة منها 703 جديدة و278 مخالطة.

وتوزعت الإصابات على كل من طرابلس بـ481 حالة جديدة و97 مخالطة، وبنغازي 5 حالات جديدة، ومصراتة 10 حالات جديدة و117 مخالطة، والقره بوللي 16 حالة جديدة، ويفرن 4 حالات جديدة، والمنشية الجميل 4 حالات جديدة، وسواني بن آدم 3 حالات جديدة، والماية 14 حالة جديدة، وطبرق 10 حالات جديدة، والخمس 7 حالات جديدة، وزليتن 15 حالة جديدة و13 مخالطة، وجنزور 13 حالة جديدة.

تسجيل 981 إصابة بفيروس كورونا في ليبيا و1349 حالة شفاء

وفي سرت تم تسجيل حالتين مخالطتين ورقدالين وصبراتة وزوارة حالة جديدة لكل منها، وسبها حالة جديدة وأخرى مخالطة، والشاطئ 4 حالات جديدة، ومسلاتة حالة مخالطة، وقصر الأخيار 4 حالات جديدة، والزاوية الغرب 15 حالة جديدة، وقصر بن غشير 3 حالات جديدة، والعجيلات 11 حالة جديدة، والكفرة 3 حالات جديدة، وسوق الخميس امسيحل 5 حالات مخالطة، وغريان 12 حالة جديدة و7 مخالطة، والزاوية المركز 40 حالة جديدة و32 مخالطة.

كما سجلت الجميل 3 حالات جديدة، والزاوية الجنوب 14 حالة جديدة وحالتين مخالطتين، وصرمان حالتين جديدتين، وبني وليد حالتين جديدتين، والجفرة 4 حالات جديدة.

فيما توزعت حالات الشفاء على طرابلس بـ1021 حالة، والعجيلات 15 حالة، و8 حالات في الزاوية الغرب، و83 حالة في مصراتة، و10 حالات في زوارة، و52 حالة في الزاوية المركز، و5 حالات في درج، و62 حالة في سرت، و93 حالة في سبها.

فيما توزعت 35 حالة وفاة، على كل من طرابلس بـ16 حالة، والعجيلات حالتين، وحالة في كل من الزاوية الغرب والسائح وزوارة ووازن وبني وليد وظاهر الجبل والشاطئ وسبها والرحيبات والزاوية المركز وجنزور والقره بوللي وترهونة، وحالتين في مصراتة وحالتين في زليتن.

وبذلك ارتفع إجمالي الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 118 ألفا و631 حالة، منها 18 ألفا و48 حالة نشطة حتى الآن، و1877 وفاة، بينما تعافى 98 ألفا و706 حالات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أرقام تاريخية تتحطم عبر القمة السلبية بين يونايتد وآرسنال
رياضة عالمية
«حرس المنشآت النفطية» يناقش مع «مالية الوفاق» حل أزمة مرتبات منتسبي الجهاز في ...
ليبيا
ميلان يوقف صفعاته وسط ترنح إبراهيموفيتش
رياضة عالمية
«الهيئات القضائية» ترفض ترشح المستشار الحافي للسلطة الموقتة
ليبيا
تطورات جديدة في قضية استيلاء واشنطن على نظام «بانتسير» الروسي في ليبيا
ليبيا
بينها موانئ ومنشآت نفطية.. 16 موقعاً ليبياً تحت مراقبة «إيريني»
ليبيا
إصابة نائب في الكونغرس الأميركي بـ«كورونا» رغم تلقيه جرعتين من لقاح «فايزر»
دولى
المسماري ينفي وجود قوات «فاغنر» في سرت أو خارجها
ليبيا
صندوق روسي: تونس تسجل لقاح «سبوتنيك في» لمدة عام
دولى
ألمانيا تقرر عدم منح أولوية تلقي لقاح «أسترازينيكا» لكبار السن بعد التشكيك في ...
دولى
الجزائر تبدأ حملة تطعيم ضد فيروس «كورونا» بلقاح «سبوتنيك في» الروسي
عربى
بالأسماء.. البعثة الأممية تعلن ترشح 24 شخصية للمجلس الرئاسي و21 لمنصب رئيس ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

البعثة الأممية تعلن اختصاصات المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية (نص كامل)