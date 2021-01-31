وزارة الصناعة الروسية: ليبيا مهتمة بطائرات الركاب والهليكوبتر المدنية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 31 يناير 2021, 12:57 مساء
من اجتماع معيتيق مع سيرغي لافروف في موسكو، 29 يناير 2021. (إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء)

كشفت وزارة الصناعة والتجارة الروسية، اليوم السبت، عن اهتمام ليبي بالطائرات الروسية، بما في ذلك طائرات الركاب «إس إس جي 100» و«إم سي 21» وطائرات الهليكوبتر المدنية.

وذكرت الوزارة أن «الجانب الليبي بعد زيارة نائب رئيس حكومة الوفاق أحمد معيتيق واجتماعه مع الوزير دينيس مانتوروف، أكد اهتمامه بالطائرات الروسية وطائرات الهليكوبتر المدنية متعددة المهام»، وفق بيان نقلته وكالة «تاس» الروسية.

كما اتفق الطرفان على إقامة مشاريع مشتركة في المجالات الحالية، وذات الأهمية الاجتماعية مثل الرعاية الصحية والأدوية.

«معيتيق» يتفق مع وزير التجارة الروسي على تفعيل الاتفاقات المتوقفة منذ 2008

ونقل عن وزير التجارة الروسي دينيس مانتوروف قوله «إننا نرى الإمكانات الهائلة لتنويع المشاريع التجارية وتوسيع حجمها، في مجال التعاون الصناعي عبر مجموعة واسعة من الاتجاهات».

وقالت الوزارة إنه تم خلال الاجتماع استعراض آفاق مشاركة الشركات الروسية، في إعادة تأهيل الأصول الصناعية والطاقة والزراعة والنقل والبنية التحتية الاجتماعية في ليبيا.

وانخفض حجم التبادل التجاري بين روسيا وليبيا بنسبة 20%، في الـ11 شهرًا الأولى من العام 2020، وبلغ إجمالي المبادلات 112 مليون دولار. 

وخلال زيارة أحمد معيتيق الجمعة، إلى موسكو ولقائه مع وزير الصناعة والتجارة الروسي، بحثا العديد من الاتفاقات التجارية السابقة ومشاريع البنية التحتية وسبل إحيائها.

وأشار معيتيق، في مقابلة لوكالة «سبوتنيك»، إلى مباحثات حول «اتفاقية في موضوع الصحة لبحث آلية معينة لتواجد مشفى بكفاءات طبية روسية في ليبيا، كذلك الرجوع إلى مشروع السكة الحديدية، التي تم توقيعها بحوالي 2.2 مليار دولار في 2008 مع الدولة الليبية، ومشروع آخر (في ربط الضغط العالي بحوالي 420 كيلومترا)»، مضيفا «تكلمنا أيضا عن بعض المشاريع المتوقفة في خطوط الغاز لتوريدها إلى شركة الكهرباء».

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