«الأرصاد»: رياح نشطة على بعض المناطق.. وانخفاض الحرارة في الشمال الغربي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 31 يناير 2021, 11:39 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تهب رياح جنوبية غربية، نشطة السرعة على بعض المناطق اليوم الأحد، فيما يتوقع أن تسجل درجات الحرارة انخفاضا تدريجيا من مساء اليوم على مناطق الشمال الغربي، ويشمل ذلك أيضا يوم غد الإثنين على غالب المناطق.

رأس اجدير- سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:
- السماء قليلة السحب تتكاثر الليلة على بعض المناطق، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة يوم الثلاثاء.

- الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا، مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق، وتتحول مساء اليوم إلى غربية فشمالية غربية.

- درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 19 و26 درجة على غالب المناطق، وتسجل انخفاضا يوم غد الإثنين.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مرادة:
- السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة غدا على مناطق الجبل الأخضر.

- الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق، تتحول غدا إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

- الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و26 درجة، على غالب المناطق، وتسجل انخفاضا غدا.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:
- السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر يوم الثلاثاء على مناطق الجفرة.

- الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة، تتحول غدا إلى شمالية غربية.

- الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و27 درجة.

الكفرة- السرير- تازربو:
- السماء صافية مع ظهور بعض السحب.

- الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

- الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و27 درجة.

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