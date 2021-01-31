ضبط متهم باختلاس أموال عامة في الجبل الأخضر

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 31 يناير 2021, 12:30 صباحا
المتهم باختلاس أموال عامة من شركة نظافة في الجبل الأخضر، 30 يناير 2021. (داخلية الوفاق)

أعلنت وزارة الدفاع في حكومة الوفاق في وقت متأخر السبت، ضبط فلسطيني الجنسية بناءً على أمر ضبط وإحضار صادر بحقه بتهمه اختلاس أموال عامة.

وقالت الوزارة في بيان، إن دوريات مكتب التحري بالإدارة العامة للعمليات الأمنية تمكنت من ضبط المدعو «خ.م.خ.أ» فلسطينى الجنسية يحمل جواز سفر مزور باسم محمد الأمين محمد صالح.

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وأوضحت أن ذلك جاء بناءً على أمر الضبط والاحضار الصادر بحقه من قبل مكتب النائب العام، بتهمة اختلاس أموال عامة من شركة النظافة العامة في الجبل الأخضر، لافتة إلى اتخاذ الإجراءات حياله وإحالته إلى جهة الاختصاص.

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