القبض على أجنبي وليبي متهمين باختلاس 120 ألف دينار من سيدة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 يناير 2021, 02:12 مساء
المتهمان المقبوض عليهما من مديرية أمن طرابلس بتهمة التورط في اختلاس أموال من سيدة، (المديرية ).

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الأحد، القبض على أجنبي متهم باختلاس 120 ألف دينار من سيدة ليبية أوكلت إليه مهام إدارة عملها التجاري، إضافة إلى القبض على ليبي مشتبه في تورطه في القضية.

وقالت المديرية إن السيدة «س. ا» عندما بدات مشروعها لصناعات الغذائية قدمت وظيفة لأحد الاجانب المغتربين في البلاد، وثقت فيه فسلمته حسابات نشاطها التجاري، لكنها لاحظت أن ايرادتها بعد فترة تقل، ما دففها إلى التدقيق في الحسابات لتكتشف اختفاء مبلغ 120 ألف دينار من الأرباح.

وقدمت السيدة بلاغا إلى مركز شرطة الفرناج الذي تولي التحقيق في القضية، حتى عثر أعضاء فريق التحري على المتهم في جهاز الهجرة غير الشرعية، وتم ضبطه وإحضاره وبالاستدلال معه اعترف بما نسب إليه.

وضبطت سيارة نوع «هونداي» مع المتهم، وقال إنه اشتراها من الاموال المختلسة، إضافة إلى جهاز هاتف محمول، ليحال إلى النيابة العامة رفقة مشتبه فيه ليبي الجنسية.

متهم مقبوض عليه في مديرية أمن طرابلس بتهمة التورط في اختلاس أموال من سيدة، (المديرية ).
متهم مقبوض عليه في مديرية أمن طرابلس بتهمة التورط في اختلاس أموال من سيدة، (المديرية ).
سيارة مسروقة ضبطت مع المتهم باختلاس أموال سيدة. (مديرية أمن طرابلس)
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