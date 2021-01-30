«تفعيل الاتفاقية الخاصة بالتعليم».. محور مشاورات وفد «تعليم الوفاق» في مالطا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 يناير 2021, 10:35 مساء
جانب من مشاورات وفد وزارة التعليم في حكومة الوفاق في مالطا، 29 يناير 2021. (تعليم الوفاق)

خُصِّص اجتماع عقده وفد من وزارة التعليم في حكومة الوفاق، بديوان وزارة الخارجية المالطية، للتأكيد على دور الوزارة المالطية في تفعيل «الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التعليم المالطية والليبية، والعمل علي تقديم التسهيلات كافة حتى تتمكن الوزارتان من تنفيذ بنود الاتفاقية».

وأكد وكيل وزارة التعليم المهندس عادل جمعة، خلال الاجتماع الذي عُقد مساء أمس الجمعة، ضرورة «تسهيل تقديم التأشيرات للمستهدفين من قطاع التعليم حتى تستطيع الوزارة تنفيذ عدد من مشاريعها التدريبية والفنية المقترحة في اتفاقية التعاون».


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وجاء في بيان صادر عن وزارة التعليم، السبت، أن الاجتماع الذي حضره وزير الخارجية المالطي آيفرست بورتيلو، ووزيرة التعليم المالطية الدكتورة جستن كروانة ومدير إدارة التعاون بالوزارة، تطرق كذلك إلى فتح خط طيران مباشر بين الدولتين.

وقال وزير الخارجية المالطي إن القنصل المالطي لدي ليبيا باشر مهامه من العاصمة طرابلس، مؤكدًا أن وجوده سيكون «دعمًا حقيقيًّا لهذا التعاون». وشدد على عمل وزارة الخارجية علي تسهيل الإجراءات الخاصة بقطاع التعليم، الذي من خلاله تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن. وفق قوله.

واتفقت وزارة التعليم في ديسمبر الماضي، مع الجانب المالطي على توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم خلال الفترة المقبلة، والبدء الفعلي في تقديم تسهيلات التأشيرة للطلبة الليبيين بعد استئناف عمل السفارة المالطية خلال الفترة المقبلة، كما اتفق الجانبان على عودة خطوط الطيران بين ليبيا ومالطا وفق ما يجري الاتفاق عليه مع وزارة المواصلات بحكومة الوفاق.

جانب من مشاورات وفد وزارة التعليم في حكومة الوفاق في مالطا، 29 يناير 2021. (تعليم الوفاق)
جانب من مشاورات وفد وزارة التعليم في حكومة الوفاق في مالطا، 29 يناير 2021. (تعليم الوفاق)
جانب من مشاورات وفد وزارة التعليم في حكومة الوفاق في مالطا، 29 يناير 2021. (تعليم الوفاق)
جانب من مشاورات وفد وزارة التعليم في حكومة الوفاق في مالطا، 29 يناير 2021. (تعليم الوفاق)
جانب من مشاورات وفد وزارة التعليم في حكومة الوفاق في مالطا، 29 يناير 2021. (تعليم الوفاق)
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