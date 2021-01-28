المشري يعد السفير المالطي بتقديم تسهيلات لعودة السفارة والقنصلية إلى طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 يناير 2021, 04:53 مساء
لقاء المشري مع السفير المالطي لدى ليبيا، الخميس 28 يناير 2021. (المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة)

وعد رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري «الجانب المالطي بتقديم كافة التسهيلات لعودة السفارة والقنصلية المالطية إلى العاصمة طرابلس»، وفق المكتب الإعلامي للمجلس.

جاء ذلك خلال لقاء المشري مع سفير مالطا لدى ليبيا، تشارز صليبا، اليوم الخميس، بمقر المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته على «فيسبوك» إن اللقاء تناول مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك التي من بينها سبل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين من خلال عودة الشركات المالطية للعمل في ليبيا.

وأضاف المكتب الإعلامي أن المشري أعرب للسفير المالطي «عن أهمية عودة التعاون التجاري مع الجارة مالطا، خصوصاً في ظل التحسُّن الأمني الملحوظ بعد صدّ العدوان على العاصمة والمنطقة الغربية بشكل عام، كما وعد الجانب المالطي بتقديم كافة التسهيلات لعودة السفارة والقنصلية المالطية إلى العاصمة طرابلس».

من جانبه، قال السفير المالطي إنه «أجرى اتصالات بغرفة التجارة المالطية وبعدد كبير من الشركات فيما يتعلق بهذا الشأن»، مؤكداً على وجود رغبة حقيقية لاستئناف النشاط التجاري قريباً، وكذلك عودة إصدار تأشيرات الشنقن لدخول المواطنين الليبيين لمالطا ودول الاتحاد الأوروبي لأغراض التجارة والدراسة والعلاج».

وأوضح السفير المالطي «أن منح التأشيرات السياحية سيكون متاحاً بمجرد تحسن الظروف الاستثنائية المتعلقة بجائحة كورونا» وفق المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.

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