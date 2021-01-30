خروج الوحدة الخامسة بمحطة كهرباء شمال بنغازي عن الخدمة لمدة أسبوع

محطة كهرباء شمال بنغازي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء بالحكومة الموقتة، السبت، الخروج بالوحدة الخامسة لمحطة توليد شمال بنغازي بحمل «130 ميغاوات» عن الخدمة، بعد وصول ساعاتها التشغيلية إلى ألف ساعة.

ومن المقرر استمرار خروج الوحدة عن الخدمة لمدة أسبوع حتى يتسنى للمهندسين والفنيين بالمحطة إجراء الكشف على الريش المتضررة وغرفة الاحتراق، وذلك بناءً على تعليمات من شركة «سيمنس» الألمانية للطاقة المصنعة اللوحدة، حسب ما نشرت شركة الكهرباء على صفحتها بموقع «فيسبوك».

- تشغيل الوحدة الغازية الخامسة بمحطة كهرباء شمال بنغازي

وقالت الشركة إن الوحدة الخامسة بمحطة توليد شمال بنغازي تجاوزت عدد الساعات التشغيلية المسموح بها، ومن المنتظر إجراء العمرة الجسيمة لها في شهر مارس المقبل.