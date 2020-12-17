تشغيل الوحدة الغازية الخامسة بمحطة كهرباء شمال بنغازي

محطة كهرباء شمال بنغازي، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، الانتهاء من أعمال صيانة الوحدة الغازية الخامسة بمحطة شمال بنغازي، وتثبيتها على حمل قدرة إنتاجية 130 ميغاوات، والدخول بها على الشبكة الكهربائية.

وشملت أعمال الصيانة تغيير البلاط لغرفة الاحتراق وأجزاء أخرى بالوحدة بمتابعة من شركة «سيمنس»، حسب بيان منشور على صفحة شركة الكهرباء بموقع «فيسبوك»، نوه بجهود الفريق الفني وإدارة المحطة في أعمال الصيانة والتشغيل.

- تشغيل الوحدة الغازية الرابعة بمحطة كهرباء شمال بنغازي

وسبق أن أعلنت الشركة العامة للكهرباء التابعة للحكومة الموقتة في نوفمبر، تشغيل الوحدة الغازية الرابعة بمحطة الشمال في بنغازي بعد توقفها عن العمل لمدة أيام.