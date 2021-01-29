ضبط ليبي بحوزته أسلحة وذخائر ومخدرات في أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الجمعة 29 يناير 2021, 04:55 مساء
جانب من المضبوطات, (مديرية أمن أجدابيا)

ألقى عناصر وحدة التحريات بقسم البحث الجنائي أجدابيا القبض على شخص ليبي الجنسية بحوزته كمية من الأسلحة والذخائر والمخدرات في أحد الأحياء السكنية بالمدينة.

وقال رئيس وحدة التحريات ملازم ثان محمد الفاخري، إلى «بوابة الوسط» اليوم الجمعة، إن معلومات وردت إليهم مفادها وجود شخص ليبي الجنسية بحوزته كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية في أجدابيا.

وأضاف الفاخري أنه بالتنسيق مع وحدة التحقيق بالقسم جرى الاستدلال في الواقعة وإخطار النيابة العامة، التي أمرت بالانتقال إلى المكان المُبلغ عنه، والذي جرى من خلالها ضبط الشخص المطلوب في منزله وبحوزته مجموعة من الأسلحة النارية وذخائر، وضبط كمية من الحبوب المهلوسة ومجموعة ومبالغ مالية.

وأكد الفاخري أنه جرى التحقيق مع الشخص المتهم الذي اعترف بما نسب إليه من تهم، وجرى إحالته إلى وحدة التحقيق في قسم البحث الجنائي أجدابيا لاستكمال باقي الإجراءات القانونية، على أن يتم إحالته إلى النيابة العامة للاختصاص.

جانب من المضبوطات, (مديرية أمن أجدابيا)
جانب من المضبوطات, (مديرية أمن أجدابيا)
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