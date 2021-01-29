«مكافحة الأمراض»: 871 إصابة جديدة بـ«كورونا» و10 حالات وفاة

جانب من أعمال سحب عينات الكشف عن فيروس «كورونا المستجد». (اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» بأجدابيا)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 871 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الخميس.

وتماثل للشفاء 1064 مصابا، في حين توفي عشرة آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

واستلم المركز 3607 عينات موزعة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1034 عينة، ومختبر مركز بنغازي الطبي 200 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 1100 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 194 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 179 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني غريان 101 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 66 عينة، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 249 عينة.

إضافة إلى مختبر المعهد الوطني لعلاج الأورام صبراتة 94 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سرت 37 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الكفرة 4 عينات، ومختبر فرع المركز الوطني طبرق 11 عينة، ومختبر بلدية سوق الجمعة 109 عينات، والمختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد 34 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني أجدابيا 18 عينة، ومختبر مركز مصراتة الطبي 113 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 64 عينة.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 117 ألفا و650 حالة، منها 18 ألفا و451 نشطة، و97 ألفا و357 متعافى، في حين توفى 1842 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.