«تسييري سرت»: الحكومة الموقتة لم تجب على طلباتنا توفير احتياجات البلدية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 يناير 2021, 10:59 صباحا
أحد الشوارع الرئيسية بمدينة سرت. (أرشيفية: الإنترنت).

قال رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر إن المجلس لم يتلق أي إجابة من الحكومة الموقتة بخصوص توفير احتياجات ومتطلبات البلدية، خلال العام الماضي.

ونشرت صفحة البلدية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء، جداول بمخاطبات إلى وزارات مختلفة بـ«الموقتة» بشأن متطلبات سرت.

وشملت تلك المتطلبات «توفير سيارات شركة واحتياجات فرع جوازات سرت، ومخصصات الدقيق لتوفير الخبز بسعر مناسب، ومساعدات لقطاع الزراعة، ومضخات مياه ومواسير وكابلات كهرباء للآبار، وحصص الوقود وغاز الطهي».

وتضمنت أيضا «طلب تفعيل مصرف ليبيا المركزي فرع سرت، وتخصيص مبالغ من ميزانية الطوارئ وفق الاحتياجات، وتحسين الخدمات الصحية في المرافق الطبية المختلفة في البلدية».

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