غدًا.. مجلس الأمن يستمع لإحاطة البعثة الأممية وتقرير لجنة العقوبات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 يناير 2021, 11:21 مساء
مجلس الأمن في جلسة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. (أرشيفية: أ ف ب)

يعقد مجلس الأمن جلسة مفتوحة غداً، بمشاركة ليبيا، للاستماع الى إحاطة البعثة الأممية وعرض لتقرير لجنة العقوبات، وفق تغريدة لمندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طاهر السني على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

ومن المقرر عقد جلسة الأمن في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت ليبيا، حسب السني. وترأس الهند لجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا التابعة لمجلس الأمن.

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وفي السادس عشر من ديسمبر الماضي، وافق مجلس الأمن على اقتراح للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يقضي بتعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثا خاصا للأمم المتحدة إلى ليبيا والنرويجي تور وينسلاند مبعوثا للأمم المتحدة للشرق الأوسط.

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