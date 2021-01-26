سيالة يؤكد «دعم ليبيا» الموقف الأفريقي بشأن إصلاح مجلس الأمن

سيالة يلقي كلمة ليبيا في الاجتماع الوزاري الافتراضي للجنة العشرة بالاتحاد الأفريقي المعنية بإصلاح مجلس الأمن الدولي، 26 يناير 2021. (خارجية الوفاق)

أكد وزير الداخلية في حكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، الثلاثاء، أهمية المشاركة «الفاعلة» لأفريقيا في الأحداث الإقليمية والدولية من خلال إصلاح مجلس الأمن الدولي، وموقف ليبيا «الثابت الداعم للموقف الأفريقي الموحد، الذي يؤكد نيل أفريقيا تمثيلًا دائمًا في مجلس الأمن الدولي، وفقًا لما ورد في توافق (إيزولويني) وإعلان سرت».

جاء ذلك خلال مشاركة سيالة في الاجتماع الوزاري للجنة العشرة بالاتحاد الأفريقي المعنية بإصلاح مجلس الأمن الدولي، الذي عقد افتراضيًّا، برئاسة وزيرة خارجية سيراليون نبيلة تونس، ومشاركة الدول أعضاء اللجنة، حسب بيان منشور على صفحة وزارة الخارجية بموقع «فيسبوك».

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وشدد سيالة على أن مَن يحق له تمثيل أفريقيا في مجلس الأمن في العضوية الدائمة بمجلس الأمن الدولي «أمر من صميم اختصاص الاتحاد الإفريقي، مع رفض أي حلول مجزئة».

واستعرض الاجتماع توصيات القمة الأفريقية في فبراير 2020 بشأن أنشطة اللجنة، إضافة إلى بحث سبل الحفاظ على زخم الموقف الأفريقي في المفاوضات الحكومية.

يشار إلى أن لجنة العشرة تم تشكيلها العام 2005، وتتألف من 10 دول أفريقية، مهمتها تعزيز ودعم الموقف الأفريقي الموحد في المفاوضات الحكومية الجارية بشأن إصلاح منظومة الأمم المتحدة.

سيالة يلقي كلمة ليبيا في الاجتماع الوزاري الافتراضي للجنة العشرة بالاتحاد الأفريقي المعنية بإصلاح مجلس الأمن الدولي، 26 يناير 2021. (خارجية الوفاق)