«تعليم الوفاق»: انتهاء دراسة إعادة هيكلة الجامعات في ليبيا

اجتماع لجنة إعداد مقترح إعادة هيكلة الجامعات الليبية، 27 يناير 2021. (تعليم الوفاق)

أعلنت وزارة التعليم في حكومة الوفاق انتهاء أعمال اللجنة المكلفة إعداد دراسة حول إعادة هيكلة الجامعات في ليبيا، بعدما أتمت المراجعة النهائية، اليوم الأربعاء، للدراسة التي أعدتها طيلة عامين كاملين.

وتحتوي الدراسة على أربعة فصول، تتضمن في بدايتها الدوافع والغايات والمنطلقات التي تدعو لإعادة هيكلة الجامعات وتطوير مؤسسات التعليم العالي، وفق بيان منشور على صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك».

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وتعرضت الدراسة إلى تشخيص واقع الجامعات القائمة، وجملة المصاعب والمختنقات التي تعانيها، والحلول المقترحة لمعالجة الأوضاع الظرفية.

كما تناولت التصور المستقبلي لتوزيع وانتشار الجامعات على كامل خارطة البلاد، وكذلك الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها لمواكبة تنفيذ التصور، الذي يشمل مرحلة تمهيدية ومرحلة إعادة هيكلة الجامعات على المديين المتوسط والبعيد.

اجتماع لجنة إعداد مقترح إعادة هيكلة الجامعات الليبية، 27 يناير 2021. (تعليم الوفاق)

اجتماع لجنة إعداد مقترح إعادة هيكلة الجامعات الليبية، 27 يناير 2021. (تعليم الوفاق)

اجتماع لجنة إعداد مقترح إعادة هيكلة الجامعات الليبية، 27 يناير 2021. (تعليم الوفاق)