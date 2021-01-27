صنع الله يطلع على استعدادات إعادة تشغيل المجمع الصناعي برأس لانوف

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 يناير 2021, 07:38 مساء
جانب من اجتماع صنع الله مع مسؤولي شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز، 27 يناير 2021. (المؤسسة الوطنية للنفط)

ناقش رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، الأربعاء، مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز آخر الاستعدادات لإعادة تشغيل المجمع الصناعي برأس لانوف، والأعمال التي أُنجزت والمشكلات والصعوبات التي تعترض خطة إعادة تشغيل المجمع.

وتطرق الاجتماع، الذي عُقد في قاعة «الانتصار» بالمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، إلى النشاط العام لشركة رأس لانوف والمشاريع المزمع تنفيذها هذا العام من تحسين وتطوير لبعض مرافقها، مثل إعادة تحديث الصالة السكنية وبيوت الضيافة، وفق بيان لمؤسسة النفط.

- صنع الله يبحث إعادة تشغيل مجمع رأس لانوف الصناعي

وأشاد صنع الله بجهود إعادة تشغيل المجمع الصناعي بالشركة، قائلًا: «نحتاج إلى تشغيل مصانع المجمع بأقصى سرعة ممكنة لتلبية احتياجات السوق المحلية من البنزين، والاستغناء عن صرف المبالغ المالية على الاستيراد من الخارج، وتوفير مادة البولي إثيلين التي يتم استخدامها في الصناعات البلاستيكية المختلفة».

وطالب بضرورة استخدام الميكنة الحديثة في تنفيذ أعمال الشركة عبر التنسيق مع إدارة الحاسب الآلي بمؤسسة النفط، والتعاون مع مصلحة الموانئ، والتوسع في عقد اجتماعات الشركة في مختلف مكاتبها بالمدن الأخرى؛ لزيادة التواصل مع العاملين والاستمرار في التنسيق مع إدارات المؤسسة لتذليل الصعاب كافة.

جانب من اجتماع صنع الله مع مسؤولي شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز، 27 يناير 2021. (المؤسسة الوطنية للنفط)
جانب من اجتماع صنع الله مع مسؤولي شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز، 27 يناير 2021. (المؤسسة الوطنية للنفط)
جانب من اجتماع صنع الله مع مسؤولي شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز، 27 يناير 2021. (المؤسسة الوطنية للنفط)
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