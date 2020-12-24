صنع الله يبحث إعادة تشغيل مجمع رأس لانوف الصناعي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 ديسمبر 2020, 10:21 صباحا
صنع الله وأعضاء إدارة شركة رأس لانوف، 23 ديسمبر 2020، (مؤسسة النفط)

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إعادة تشغيل المجمع الصناعي لشركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز.

جاء ذلك خلال الجمعية العمومية للشركة، التي انعقدت أمس الأربعاء، لمناقشة النشاط السنوي للشركة، والمشاريع المقترح تنفيذها واستعراض الترتيبات المالية والميزانيات اللازمة لخطة الشركة للعام المقبل، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

خطوات إعادة تشغيل المجمع
وأوضح صنع الله أن كل الإمكانات سخرت لإعادة تشغيل المجمع الصناعي بكامل طاقته، حيث وضعت خطة إعادة التشغيل كمرحلة أولى من خلال استيراد كميات من الإيثلين لتشغيل الخط الأول لمصنع البولي ايثيلين، ووصولا إلى مرحلة التسويق المحلي.

وأضاف: «كما أجريت بعض التحويرات على خزانات النافثا والوقود لتشغيل مصنع الإيثلين، لتصل خطة إعادة التشغيل إلى نهايتها، ويصبح المجمع جاهزا للعمل، وذلك من خلال وضع عدة خيارات بالتنسيق الكامل مع الإدارات المختصة بالمؤسسة».

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وعدد صنع الله من الفوائد التي ستعود على البلاد من إعادة تشغيل المجمع وهي «تعزيز الاقتصاد الوطني والنهوض به، وتلبية احتياجات الطلب المحلي على مختلف الصناعات الثانوية التي تعتمد على المواد البلاستيكية الخام، مما سيحدّ من الواردات باهظة الثمن، وخلق المزيد من الفرص للشركات في المنطقة، ودعم كل من قطاع النقل والخدمات اللوجستية، فضلاً عن توفير فرص العمل الجديدة لشرائح مختلفة من القطاع الخاص النامي».

من جانبهم، أكد أعضاء مجلس إدارة المؤسسة مواصلة دعم شركة رأس لانوف، وضرورة التزامها بمعايير الصحة والسلامة والبيئة واتباع القواعد الأساسية لسلامة العمليات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لاحتواء انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

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