الثني يطلع على خطة تطوير وتحديث الشبكة الكهربائية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 يناير 2021, 09:51 مساء
اجتماع الثني مع رئيس هيئة الكهرباء والطاقات المتجددة. (الحكومة الموقتة)

اطلع رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني على جهود الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة الرامية لتطوير وتحديث الشبكة الكهربائية في المناطق التابعة للحكومة، بحسب ما نشرته الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال اجتماع الثني مع رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة المهندس فخري المسماري في مكتبه بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي.

وقالت الحكومة الموقتة إن الثني ناقش مع المسماري «رفع مستوى خدمات الشبكة الكهربائية في منطقة الجبل الأخضر والعمل على تحسينها لضمان عدم طرح الأحمال لساعات طوال بسبب الظروف المناخية للمنطقة».

وأضافت أن المسماري اطلع الثني «على نسب انجاز مشروع تطوير محطة درنة الكهربائية» وناقش معه «خطة الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة لتطوير الشبكة العامة، وآليات تحديثها في سياق كافة القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء بالخصوص».

وأوضح رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة خلال اللقاء أن الهيئة «بصدد الانتهاء من بعض مشاريع تطوير الشبكة والمحطات واتمام الإنارة ببعض المدن التابعة للحكومة».

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