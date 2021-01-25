قٌلد «وسام الأرز».. كوبيتش يؤكد نهاية مهامه في لبنان

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 يناير 2021, 05:24 مساء
الرئيس ميشال عون خلال توديع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا. (الرئاسة اللبنانية)

أعلن المبعوث الخاص الجديد للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيتش، اليوم الإثنين، رسميا نهاية مهامه كمنسق خاص للمنظمة الدولية إلى لبنان، وذلك خلال لقاء وداع أقامه الرئيس ميشال عون على شرف الدبلوماسي السلوفاكي.

وأكد كوبيتش في تصريحات له نقلها الموقع الرسمي للرئاسة اللبنانية مغادرته البلاد ضمن مهامه الأممية قائلا: «هذا أمر غير متوقع، لأن خطتي كانت تقضي بالبقاء لفترة أطول، ولكن الأمور تخضع للظروف وبالتالي عليّ المغادرة لكنني قلبياً باق هنا» وفق تعبيره.

وأكد الدبلوماسي السلوفاكي أن «الأمم المتحدة ستواصل جهودها في مصلحة لبنان».

وحسب الرئاسة اللبنانية فقد قلد ميشال عون خلال لقائه الدبلوماسي الأممي وسام الأرز الوطني من رتبة فارس «تقديرا للدور الذي لعبه في تعزيز العلاقات بين لبنان والأمم المتحدة خلال إقامته في لبنان».

- الأمم المتحدة تعلن رسميا تعيين السلوفاكي يان كوبيش رئيسا لبعثتها في ليبيا
- دي مايو يرحب بتعيين كوبيش مبعوثا أمميا إلى ليبيا
- تركيا ترحب بتعيين يان كوبيش ممثلا للبعثة الأممية في ليبيا

وبرز يان كوبيتش الذي تقلد منصبه في بيروت منذ العام 2019، بتعاطفه الواضح مع حركة الاحتجاج التي تفجرت في 17 أكتوبر 2019 مقابل موقفه الصارم تجاه الطبقة اللبنانية الحاكمة، في الوقت الذي تمر فيه البلاد بفترة مالية واجتماعية واقتصادية متدهورة وبأزمة سياسية حادة.

ولم تعلن الأمم المتحدة بعد عن هوية من يحل محله في لبنان، في حين يرتقب أن يباشر كوبيتش مهامه رسميا كمبعوث إلى ليبيا مطلع فبراير.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أول صورة لسلالة «كورونا» البريطانية
طب وصحة
«تشيلسي» الإنجليزي يقيل مدربه فرانك لامبارد
رياضة عالمية
ليبيا تواجه الكونغو برازافيل أملا في التأهل لربع نهائي الـ«شان»
رياضة محلية
بوتين ينفي اتهام نافالني له بامتلاك قصر فخم
دولى
أميركا تشهد أكبر قوائم انتظار للحصول على وجبات غذائية مدعومة
دولى
بعد عشرة أعوام من سقوط القذافي.. آلان جوبيه: «لم يتحقق أي من أهداف التدخل ...
ليبيا
حملة أمنية لـ«داخلية الوفاق» تستهدف بسط الأمن في ترهونة
ليبيا
بن تاهية ينفي لـ«بوابة الوسط» صدور حكم قضائي بإلغاء نظام القائمة في الانتخابات ...
ليبيا
مصر تطلق حملة التلقيح ضد «كوفيد-19».. وتختص الأطقم الطبية وكبار السن في مرحلتها ...
دولى
المانجو تخفض مستوى السكر في الدم
طب وصحة
«بروكينغز»: ثلاثة خيارات للإدارة الأميركية الجديدة في ليبيا
ليبيا
مكافحة «كورونا» بـ«الموقتة»: تطبيق غرامات مالية حال عدم ارتداء الكمامات
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

توصية طبية.. ممنوع الكلام في وسائل النقل