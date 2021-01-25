«مكافحة الأمراض»: 741 إصابة جديدة بـ«كورونا» و19 حالة وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 يناير 2021, 11:29 صباحا
جانب من أعمال سحب عينات الكشف عن فيروس «كورونا المستجد». (اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» بأجدابيا)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 741 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الأحد.

وتماثل للشفاء 1092 شخصًا، في حين توفي 19 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

واستلم المركز 4184 عينة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1692 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 1000 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 377 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 152 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني غريان 128 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 124 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الزاوية 94 عينة، ومختبر المعهد الوطني لعلاج الأورام صبراتة 94 عينة.

إضافة إلى مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 326 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني طبرق 18 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الكفرة عينة واحدة، ومختبر فرع المركز الوطني الجفرة 5 عينات، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 68 عينة، والمختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد 55 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سرت 50 عينة.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 114 ألفا و429 حالة، منها 19 ألفا و305 إصابات نشطة، و93 ألفا و342 متعافى، في حين توفى 1782 آخرون منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

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