السايح يلتقي دبلوماسية بريطانية لمناقشة استعدادات مفوضية الانتخابات لاقتراع ديسمبر 2021

السايح خلال لقائه الدبلوماسية البريطانية فلور ويلسن. (مفوضية الانتخابات)

استقبل رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الأحد، نائبة رئيس البعثة الدبلوماسية للسفارة البريطانية لدى ليبيا فلور ويلسن، وبحث معها استعدادات المفوضية للانتخابات المقبلة، والمقررة في 24 ديسمبر من العام 2021.



وتناول اللقاء الذي انعقد في مكتب السايح بحضور عضو مجلس المفوضيةعبد الحكيم الشعاب استعدادات المفوضية، ومستوى جاهزيتها لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية.

وحسب بيان صادر عن المفوضية، اليوم، أشادت ويلسن بـ«الجهود التي تبذلها المفوضية والقائمين عليها في سبيل توفير ظروف مثالية لإجراء الانتخابات وفق أعلى المعايير الدولية».



وأضاف البيان أن الزيارة تأتي في إطار «دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، والوقوف على مستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ العمليات الانتخابية، وبحث ما يمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات».



وحدد ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا يوم 24 من ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات العامة في البلاد، فيما يتم حاليا الاتفاق على شكل المرحلة الانتقالية السابقة على هذه الانتخابات، والآلية القانونية التي يستند إليها الاقتراع.



وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، قال في تصريحات أمس السبت إن«انتخابات البلديات أثبتت قدرتنا على الإيفاء بهذا الاستحقاق على مستوى ليبيا كلها، وهو ما نتطلع إليه بإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في موعدها المحدد يوم 24 ديسمبر 2021».