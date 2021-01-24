«الأرصاد»: طقس مستقر على غالب المناطق ونشاط للرياح على المناطق الساحلية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 يناير 2021, 10:23 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس مستقر على غالب المناطق اليوم الأحد، مع نشاط نسبي للرياح على بعض المناطق الساحلية.

وقال المركز في بيان اليوم، إنه لن يكون هناك تغير في حالة الطقس، خاصة فيما يتعلق بدرجات الحرارة.

رأس اجدير - سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
الطقس:  مشمش إلى قليل الغيوم، وتتكاثر السحب يوم الثلاثاء.

الرياح: جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة  هذا اليوم خاصة على المناطق الساحلية، وتكون شمالية غربية نشطة السرعة يوم الثلاثاء.

درجات الحرارة القصوى: ما بين (16- 21) مْ  وتسجل انخفاضا تدريجيا من يوم الثلاثاء.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات – مرادة:
الطقس: مشمش إلى قليل الغيوم، تتكاثر السحب يوم الثلاثاء مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة على الجبل الأخضر.

الرياح: جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط اليوم على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: ما بين (15- 21) مْ

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:
الطقس: مشمس إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: ما بين (20- 23)مْ .

الكفرة - السرير- تازربو:
الطقس: السماء صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: ما بين (19-21) م.

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