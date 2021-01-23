الانتخابات البلدية: 43% نسبة المشاركة في القره بوللي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 يناير 2021, 10:30 مساء
جانب من مشاركة الناخبين في انتخابات المجلس البلدي في القره بوللي، 23 يناير 2021. (لجنة الانتخابات المحلية)

بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية في القره بوللي 43%، على ما أعلنت، السبت، اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية.

وقالت اللجنة، عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن نسبة المشاركة في اقتراع المجلس في البلدية توزعت بواقع 80% رجال و20% نساء.

- الناخبون في القره بوللي يتوجهون إلى مراكز الاقتراع لاختيار المجلس البلدي

وقالت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية إن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها أمام المصوتين في الانتخابات المجلس في بلدية القره بوللي منذ التاسعة صباحًا وأقفلت في تمام السابعة مساءً. وأشارت إلى أن عدد المسجلين للمشاركة في هذه الانتخابات بلغ 14 ألفًا و171 ناخبًا، منهم عشرة آلاف و58 رجلاً، وأربعة آلاف و113 سيدة، موزعين إلى نحو 12 مركزًا انتخابيًّا، يختارون مَن يمثلهم في المجلس البلدي.

ولفتت إلى أن عدد المحطات الانتخابية يصل إلى 36 محطة، والقوائم المترشحة تسع قوائم، والنساء المترشحات تسع أيضًا، فيما يبلغ عدد ذوي الإعاقة من الثوار سبعة، والمراقبين 72، وخمس منظمات مراقبة.

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