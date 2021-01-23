الناخبون في القرة بوللي يتوجهون إلى مراكز الاقتراع لاختيار المجلس البلدي

جانب من مشاركة الناخبين في انتخابات المجلس البلدي في القره بوللي. (لجنة الانتخابات المحلية)

بدأت صباح اليوم السبت الانتخابات المحلية في بلدية القرة بوللي، إذ أكدت اللجنة المركزية لانتخابات المجالسة المحلية أن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها أمام المصوتين منذ التاسعة صباحا.



وأشارت اللجنة إلى أن عدد المسجلين للمشاركة في هذه الانتخابات بلغ 14 ألفا و171 ناخبا، منهم عشرة آلاف و58 رجلا، وأربعة آلاف و113 سيدة، موزعين إلى نحو 12 مركزا انتخابيا، يختارون من يمثلهم في المجلس البلدي.



ولفتت إلى أن عدد المحطات الانتخابية يصل إلى 36 محطة، والقوائم المترشحة تسع قوائم، والنساء المترشحات تسع أيضا، فيما يبلغ عدد ذوي الإعاقة من الثوار سبعة، والمراقبين 72، وخمس منظمات مراقبة.

جانب من مشاركة الناخبين في انتخابات المجلس البلدي في القره بوللي. (لجنة الانتخابات المحلية)

جانب من مشاركة الناخبين في انتخابات المجلس البلدي في القره بوللي. (لجنة الانتخابات المحلية)

جانب من انتخابات المجلس البلدي في القره بوللي. (لجنة الانتخابات المحلية)