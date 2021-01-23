الناخبون في القرة بوللي يتوجهون إلى مراكز الاقتراع لاختيار المجلس البلدي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 يناير 2021, 12:15 مساء
جانب من مشاركة الناخبين في انتخابات المجلس البلدي في القره بوللي. (لجنة الانتخابات المحلية)

بدأت صباح اليوم السبت الانتخابات المحلية في بلدية القرة بوللي، إذ أكدت اللجنة المركزية لانتخابات المجالسة المحلية أن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها أمام المصوتين منذ التاسعة صباحا.

وأشارت اللجنة إلى أن عدد المسجلين للمشاركة في هذه الانتخابات بلغ 14 ألفا و171 ناخبا، منهم عشرة آلاف و58 رجلا، وأربعة آلاف و113 سيدة، موزعين إلى نحو 12 مركزا انتخابيا، يختارون من يمثلهم في المجلس البلدي.

ولفتت إلى أن عدد المحطات الانتخابية يصل إلى 36 محطة، والقوائم المترشحة تسع قوائم، والنساء المترشحات تسع أيضا، فيما يبلغ عدد ذوي الإعاقة من الثوار سبعة، والمراقبين 72، وخمس منظمات مراقبة.

جانب من مشاركة الناخبين في انتخابات المجلس البلدي في القره بوللي. (لجنة الانتخابات المحلية)
جانب من مشاركة الناخبين في انتخابات المجلس البلدي في القره بوللي. (لجنة الانتخابات المحلية)
جانب من انتخابات المجلس البلدي في القره بوللي. (لجنة الانتخابات المحلية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الرابعة من نوعها.. حالة وفاة بعد الإصابة بـ«كورونا» للمرة الثانية
دولى
صفقة إماراتية بـ23 مليار دولار لشراء طائرات «إف-35» الأميركية
عربى
بايدن: الوباء سيسفر عن أكثر من 600 ألف وفاة في الولايات المتحدة
دولى
«يونسيف» تتعهد بإبرام اتفاقية مع بلدية سوق الجمعة ومراقبة التعليم
ليبيا
جونسون: فيروس «كورونا» المتحور في بريطانيا أكثر فتكا
دولى
السفارة الأميركية: بايدن أنهى قيود السفر المفروضة على الليبيين لدخول الولايات ...
ليبيا
بينهم 7 أفراد من عائلة واحدة.. تأبين 14 من ضحايا المقابر الجماعية بترهونة في ...
ليبيا
وفاة زوجة الأمير الحسن الرضا السنوسي ولي العهد خلال الحكم الملكي في ليبيا
ليبيا
إصابة زيدان بفيروس «كورونا»
رياضة عالمية
رفع الحظر وسياسة الاحتواء.. أبرز أولويات بايدن تجاه ليبيا
ليبيا
جريدة «الوسط»: حكومة موحدة منتظرة ومخاوف من «المعرقلين»
ليبيا
ليبيا تستعيد حق التصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تفاؤل علمي حول قدرة «لقاحات كورونا» في صد السلالات الجديدة