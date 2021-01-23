تسجيل 72 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في زلتين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 يناير 2021, 06:39 مساء
تسجيل عينات خاصة بفيروس «كورونا» في ليبيا. (أرشيفية الإنترنت)

أعلنت لجنة إدارة أزمة جائحة «كورونا» ببلدية زليتن، عن تسجيل 72 إصابة بفيروس «كورونا المستجد»، أول الخميس، و5 حالات شفاء.

وأوضحت اللجنة أن المختبر المرجعي زليتن أخذ 204 مسحات أنفية، أظهرت نتيجة تحليلها سلبية 78 عينة، بينما تأكد إصابة 51 شخصًا من البلدية و20 من خارج البلدية، وحالة مكررة لم تشفَ بعد.

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وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 794 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، الخميس.

وتماثل للشفاء 1043 مصابا، في حين توفي 21 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الجمعة.

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