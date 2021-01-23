حويلي: تشكيل لجان للدعوة إلى الترشح وفرز السير الذاتية لتولي المناصب السيادية

عضو لجنة الحوار السياسي الليبي، عبدالقادر حويلي، (الإنترنت)

أعلن عضو لجنة الحوار السياسي الليبي، عبدالقادر حويلي، عن تشكيل لجان للدعوة إلى الترشح وفرز السير الذاتية لتولي المناصب السيادية.

جاء ذلك في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط».

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وفي وقت سابق، قال عضو لجنة الحوار الليبي المشكلة من 26 عضوا من مجلسي النواب والأعلى للدولة عبدالقادر حويلي، إن اللجنة تستأنف اليوم السبت اجتماعاتها في ضاحية بوزنيقة بالرباط بالمملكة المغربية، لتشكيل لجنة فرعية لإعداد نمادج الترشح للمناصب في المرحلة الانتقالية واستقبال السير الذاتية من المرشحين وفرزها.

وأشار حويلي، في تصريح لـ«بوابة الوسط»، إلى إقرار مخرجات اجتماعي بوزنيقة الأول والثاني بخصوص التوزيع الجغرافي للمناصب والمعايير وآليات تولي المناصب السيادية وهي: محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.