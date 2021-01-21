البعثة الأممية: تشكيل لجنة للتحقق من ترشيحات السلطة التنفيذية والتصويت عليها سيجري في سويسرا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 يناير 2021, 11:01 مساء
شعار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء اليوم الخميس، إنه سيجري «تشكيل لجنة تضم ثلاثة من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي للتحقق من أن الترشيحات» للسلطة التنفيذية الجديدة «مقدّمة وفقاً للمتطلبات ذات الصلة»، منوهة إلى أن عملية التصويت لاختيار السلطة الجديدة ستجري خلال اجتماع ملتقى الحوار السياسي في سويسرا مطلع فبراير المقبل.

ويأتي ذلك، بحسب بيان نشرته البعثة عبر موقعها على الإنترنت «في أعقاب قرار ملتقى الحوار السياسي الليبي باعتماد آلية اختيار السلطة التنفيذية المؤقتة، وذلك عبر عملية تصويت أجريت في 19 يناير.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم بدء فترة تقديم الترشيحات لمناصب المجلس الرئاسي المؤلف من ثلاثة أعضاء ورئيس الوزراء، والتي ستستمر أسبوعاً واحداً وتنتهي في 28 يناير الجاري.

ووضعت البعثة إرشادات فنية وأصدرت اليوم النماذج ذات الصلة لتقديم الترشيحات وفقاً لمعايير الترشح التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس في منتصف نوفمبر 2020.

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وقالت البعثة في البيان «بالإضافة إلى ذلك، سيتم تشكيل لجنة تضم ثلاثة من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي للتحقق من أن الترشيحات مقدّمة وفقاً للمتطلبات ذات الصلة»، مضيفة أن اللجنة «تتولى تجميع القوائم النهائية للمرشحين إلى المجلس الرئاسي لكل إقليم وإلى منصب رئيس الوزراء».

وأوضحت البعثة أنه «وبعد انتهاء فترة الترشيح، سوف تعقد البعثة اجتماعاً لملتقى الحوار السياسي الليبي في سويسرا لإجراء عملية التصويت وذلك في الفترة من 1 إلى 5 فبراير 2021»، معربة «عن امتنانها وتقديرها لحكومة سويسرا لموافقتها على استضافة ملتقى الحوار السياسي الليبي».

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