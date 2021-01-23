«سي إن إن»: فاغنر حفرت خندقًا ضخمًا عبر ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 يناير 2021, 01:50 صباحا
صور بالأقمار الصناعية للخنادق التي قالت (سي إن إن) الإخبارية الأميركية إنه يجري حفرها في سرت. (الإنترنت)

قالت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية إن مسؤولين أميركيين - لم تسمهم - عبروا عن قلقهم من «بناء خندق ضخم عبر ليبيا حفرته جماعة فاغنر المدعومة من روسيا».

ونقلت «سي إن إن» عن مسؤول استخباراتي أميركي لم تكشف هويته القول «إن الخندق هو علامة على أن جماعة فاغنر في ليبيا تستقر على المدى الطويل».

وحسب الشبكة الإخبارية الأميركية «يمكن رؤية الخندق، الذي يمتد عشرات الكيلومترات جنوبا من المناطق الساحلية المأهولة بالسكان حول سرت باتجاه معقل الجفرة الخاضع لسيطرة فاغنر، من خلال صور الأقمار الصناعية، حيث تدعمه سلسلة من التحصينات المعقدة». وذكرت أنها حاولت التواصل مع الحكومة الروسية للتعليق ولكنها لم تتلق أي رد.

وفي 14 من يناير، نشرت الصفحة الرسمية لعملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق صورا لما قالت إنها «أعمال تحصين بائسة لطريق سرت الجفرة بحفر خنادق»، متهمة قوات القيادة العامة بحفرها بالتعاون مع «فاجنر»، كما نشرت صفحة بركان الغضب صورا أخرى في يوليو الماضي.

من جانبه، أكد المتحدث باسم قوات القيادة العامة، اللواء خالد المحجوب، لـ«سي أن أن» وجود الخنادق، لكنه وصفها بالحواجز والخنادق «الموقتة»، في «منطقة مفتوحة ... للدفاع والقتال». ونفى المحجوب وجود 2000 من مرتزقة فاغنر، وقال إن هناك مستشارين «أعلن عنهم منذ زمن طويل».

صور بالأقمار الصناعية للخنادق التي قالت (سي إن إن) الإخبارية الأميركية إنه يجري حفرها في سرت. (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الرابعة من نوعها.. حالة وفاة بعد الإصابة بـ«كورونا» للمرة الثانية
دولى
صفقة إماراتية بـ23 مليار دولار لشراء طائرات إف-35 أميركية
عربى
جونسون: فيروس «كورونا» المتحور في بريطانيا أكثر فتكا
دولى
بينهم 7 أفراد من عائلة واحدة.. تأبين 14 من ضحايا المقابر الجماعية بترهونة في ...
ليبيا
إصابة زيدان بفيروس «كورونا»
رياضة عالمية
ليبيا تستعيد حق التصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة
ليبيا
مصلحة الإحصاء والتعداد: 6.9 مليون نسمة إجمالي سكان ليبيا العام الماضي
ليبيا
العدد 270 من جريدة «الوسط»: انفراجة في العملية السياسية تمهد للسلطة الجديدة.. ...
ليبيا
البعثة الأممية تعلن فتح باب الترشح للسلطة التنفيذية للفترة التحضيرية
ليبيا
بالصور.. آثار الحريق والانفجار الذي وقع بمقر الأكاديمية البحرية
ليبيا
13.14 مليار دولار مدفوعات النقد الأجنبي و 9.34 مليار قيمة العجز في 2020
ليبيا
الكبير يرد على السراج بشأن فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد الدقيق
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كل ما تحتاج إلى معرفته عن الصيام العلاجي