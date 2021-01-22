بوغدانوف يبحث مع السعيطي تنسيق الجهود لمساعدة الحوار الليبي - الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 22 يناير 2021, 11:08 مساء
بوغدانوف وعضو مجلس النواب، فتح الله السعيطي خلال لقاء في موسكو، 22 يناير 2021. (نقلا عن قناة روسيا اليوم)

قالت وزارة الخارجية الروسية إن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف بحث الوضع في ليبيا مع عضو مجلس النواب، فتح الله السعيطي.

وجاء في بيان للخارجية الروسية، نقله الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم» الجمعة، أنه جرى خلال اللقاء «تبادل الآراء حول مجمل القضايا المتعلقة بالوضع في ليبيا وحولها». 

وأضاف البيان: «وجرى التأكيد على أهمية التنسيق الفعال للجهود لمساعدة الحوار الليبي – الليبي الثابت بمشاركة كافة القوى السياسية البارزة في البلاد على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510». وأشار إلى أنه «في هذا السياق تم بحث سبل ترتيب الاتصالات الروسية الليبية عبر القنوات البرلمانية».

ويوم الجمعة الماضية استقبل ابوغدانوف استقبل الخميس، ممثلين عن حركة سيف الإسلام القذافي الليبية، مفتاح الورفلي وعمر أبوشريدة.

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