بوغدانوف يستقبل ممثلين عن حركة «سيف الإسلام القذافي»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 15 يناير 2021, 01:20 صباحا
نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت وزارة الخارجية الروسية إن الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي للشرق الأوسط والدول الأفريقية ، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف استقبل الخميس ممثلين عن حركة سيف الإسلام القذافي الليبية، مفتاح الورفلي وعمر أبو شريده.

وحسب بيان صادرة عن الخارجية الروسية، تبادل بوغدانوف مع الورفلي وأبوشريده «وجهات النظر حول تطورات الوضع في ليبيا وما حولها، مع التركيز على مشاكل التسوية الشاملة للأزمة الليبية وفق قرارات مؤتمر برلين الدولي وأحكام قرار مجلس الأمن رقم 2510».

وشدد الجانب الروسي على أهمية ضمان الطابع الشامل للحوار الليبي، وأكد مجددا دعمه الثابت لوحدة ليبيا وسلامة أراضيها وسيادتها، حسب الخارجية الروسية.

وفي وقت سابق الخميس، انتقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سلوكيات واشنطن وحلفاءها في ليبيا والعراق وسورية مشبها تصرفاتهم بـ«الفيل في متجر لبيع الأطباق»، معتبرا أن ذلك سيؤدي إلى عواقب وخيمة على دول المنطقة.

وأعرب لافروف في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان،   في موسكو عن رفضه للتدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، وفرض وصفات ومخططات أيديولوجية عليها من الخارج أمر غير مقبول وفق تعبيره الذي نقلته وكالة «سبوتنيك» الروسية.

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