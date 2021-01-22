وفاة زوجة الأمير الحسن الرضا السنوسي ولي العهد خلال الحكم الملكي في ليبيا

الأمير الحسن الرضا السنوسي, (الإنترنت)

توفيت الأميرة فوزية الطاهر بكير، زوجة الأمير الحسن الرضا السنوسي، ولي العهد إبان فترة الحكم الملكي في ليبيا.

وأعلن الخبر نجلها خالد الحسن، الذي أكد وفاة الأميرة فوزية أمس الخميس، في أحد مستشفيات لندن عن عمر ناهز 81 عاما.

وكتب خالد الحسن، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «والدتي العزيزة في ذمة الله، انتقلت إلى رحمة الله والدتي الأميرة فوزية الطاهر باكير، يوم أمس الخميس، بإحدى مستشفيات لندن، عن عمر ناهز 81 عاما».

وتابع: «أسأل الله عز وجل أن يتقبلها برحمته ويغفر لها ويعفو عنها ويسكنها فسيح جناته ويلهمنا جميل الصبر والسلوان».