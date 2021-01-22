شركة الكهرباء تعلن طرح الأحمال 3 ساعات اليوم

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 22 يناير 2021, 03:40 مساء
شعار الشركة العامة للكهرباء, (الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن طرح الأحمال لمدة ثلاث ساعات اليوم الجمعة.

جاء ذلك في نشرة الأحمال، التي تصدر بصورة يومية على صفحة الشركة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وبذلك يقل طرح الأحمال بشكل طفيف، عن عدد ساعات طرح الأحمال، الذي تعلنه الشركة يوميا وهو أربع ساعات.

سرقة 1200 متر أسلاك كهرباء بدائرة توزيع الجفارة

وأمس الخميس أعلنت الشركة العامة للكهرباء، سرقة أسلاك ضغط عالٍ على خط الأصفاح المتغذي من محطة «30/11» السواني مسافة 1200 متر.

وقالت الشركة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إن السرقة تسببت في فقد التغذية عن 11 محولًا في منطقة الأصفاح داخل نطاق دائرة توزيع السواني بإدارة توزيع الجفارة.

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