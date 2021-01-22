طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» ثم مصراتة وزليتن

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 22 يناير 2021, 01:13 مساء
مركز العزل الصحي بمنطقة الشورى في الكفرة، (أرشيفية: الإنترنت).

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 794 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، أمس الخميس، منها 349 حالة في طرابلس.

وجاء مصراتة بـ56 حالة، ثم زليتن بـ51 حالة، و39 حالة في الزاوية المركز، و31 حالة في الشاطئ، و28 حالة في زوارة، و34 حالة في صبراتة، و23 حالة في الزاوية الغرب، و20 حالة في كل من غريان وجنزور والخمس، و16 حالة في الماية، و15 حالة في سواني بن آدم، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الجمعة.

إضافة إلى 13 حالة في الزاوية الجنوب، وست حالات في القرة بوللي، وخمس حالات في كل من السبيعة ووازن والمنشية الجميل ورقدالين وقصر بن غشير والعجيلات وسوق الخميس أمسيحل وصرمان، وأربع حالات في كل من العامرية والرياينة، وثلاث حالات في كل من الرحيبات والسائح، وحالتين في كل من نالوت وسرت وقصر الأخيار وغدامس، وحالة واحدة في مسلاتة.

وتماثل 1043 مصابا للشفاء، منهم 780 حالة في طرابلس، و24 حالة في سوق الخميس أمسيحل، و65 حالة في كل من الزاوية المركز والزاوية الغرب، وأربع حالات في الخمس، وحالتين في كل من غريان ودرج، و60 حالة في مصراتة، و16 حالة في سرت، و20 حالة في صبراتة، وخمس حالات في زليتن.

في حين توفي 21 مصابا، بينهم 15 حالة في طرابلس، وحالتان في صبراتة، وحالة في كل من الزاوية الغرب وسواني بن آدم والخمس والجميل.

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