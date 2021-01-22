أحوال الطقس اليوم: استقرار الأجواء في غالبية المناطق

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 22 يناير 2021, 11:05 صباحا
طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يبقى الطقس مستقرا على غالبية مناطق البلاد اليوم الجمعة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز تراوح درجات الحرارة القصوى في مناطق الغرب بين 16 و21 درجة مئوية، وبين 12 و18 درجة مئوية شرقا، وتنخفض ليلا خصوصا على المناطق الصحراوية والجبلية.

رأس اجدير - سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
أجواء صافية إلى قليلة الغيوم، والرياح جنوبية غربية، معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و21 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة
الطقس غائم جزئيا، ويكون قليل الغيوم إلى صافٍ مساء، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و18 درجة مئوية، ولا تتجاوز 12 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
ظهور سحب عابرة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و22 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
أجواء صافية، وتظهر بها بعض السحب أحيانا، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و20 درجة مئوية.

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